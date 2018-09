Gemeente Werkendam geeft informatieavonden over criminaliteit in buitengebied

WERKENDAM – De gemeente Werkendam houdt in samenwerking met diverse partijen als de politie, de provincie en taskforce Brabant-Zeeland informatieavonden over ondermijning.

Een vorm van ondermijning is bijvoorbeeld dat criminelen mensen in het buitengebied benaderen voor ruitmes om drugs in te produceren of op te slaan. Soms is het minder duidelijk waarvoor iemand vraagt om een ruimte, maar in alle gevallen is het strafbaar.

Werkwijze criminelen

Tijdens de bijeenkomsten wordt meer uitleg gegeven over de werkwijze van criminelen en de risico’s waar een eigenaar van een ruimte mee te maken krijgt. Ook worden er tips gegeven over wat u in zo’n situatie kunt doen.

Informatieavonden