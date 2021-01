Gemeente wacht al twee jaar op concreet plan COA voor officierswoningen azc Gilze

Wie sloopt toch telkens dit speeltoe­stel? ‘Dit krijgt een 6-jarige echt niet voor elkaar’

13 januari OOSTERHOUT - Ontbrekende stangen, beugels en loopplanken. Keer op keer wordt het klimtoestel in de speeltuin aan de Bachstraat in Oosterheide kapot gemaakt. Het is de ouders van de spelende kinderen een doorn in het oog.