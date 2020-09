Gemeente vraagt aan Eneco: ‘Mag het een windmolen minder zijn langs A59?

OOSTERHOUT – Shell mag beginnen met de bouw van een zonnepark en Enco met het plaatsen van windmolens. Beide bedrijven kregen een akkoord voor hun plannen van de gemeente Oosterhout. Wel staat er in de brief aan Eneco nog een brandende vraag. ‘Mag er in ruil voor derde windmolen 15 hectare extra zonneweide komen?’

Shell en Eneco mogen een zonnepark en windmolens bouwen langs de A59. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout heeft akkoord gegeven op de verzoeken. Per brief kreeg initiatiefnemer Shell te horen gekregen dat ze kunnen beginnen met de procedure voor de omgevingsvergunning voor het zonnepanelenpark.

Aan Eneco heeft het college gevraagd het initiatief aan te passen van drie naar twee windmolens. Daarvoor in de plaats biedt de gemeente vijftien hectare extra aan om een zonneweide te plaatsen. De locatie hiervan moet nog bepaald worden.

Quote De omgeving is niet tegen duurzame energie opwekken, maar wel tegen een windmolen naast de wijk Gemeente Oosterhout

Dommelbergen

Wethouder Marcel Willemsen verklaart: ,,De windmolen die in het plan het dichtst bij de wijk Dommelbergen kwam vervalt daarmee. Met het laten vervallen van deze derde windmolen doet het college recht aan de belangrijkste zorgen en bezwaren die leefden bij de omgeving, zoals zicht- en geluidshinder.”

Hiermee doelt de wethouder op de 495 inspraakreacties die waren binnengekomen op de verzoeken van Shell en Eneco. Deze betroffen vrijwel allemaal bezwaren tegen de windmolens en specifiek de windmolen het dichtst bij de wijk Dommelbergen.

Veldexcursie

Als reactie daarop heeft de gemeente afgelopen juni een veldexcursie gehouden in de Oranjepolder. Hier kwamen honderd geïnteresseerden op af om in gesprek te gaan met de wethouder over de plannen Energiepark A59.

,,Uit de gesprekken werd nogmaals duidelijk dat de omgeving niet tegen duurzame energie opwekking is en dat het initiatief voor de zonneweide weinig weerstand kent. Het initiatief voor de windmolens kende wel veel weerstand. Vooral de windmolen die het dichtst bij de wijk Dommelbergen zou komen, was voor een ruime meerderheid van de deelnemers niet acceptabel. De inwoners gaven aan in plaats van deze windmolen liever een extra zonneweide te zien”, aldus de gemeente Oosterhout.

Bijeenkomst

Op basis van deze uitkomsten heeft het college besloten om Eneco te vragen of er een windmolen minder mag komen. Of Eneco hiermee gaat instemmen is nog niet bekend.

Wel houden Shell en Eneco zaterdag 12 september een bijeenkomst voor inwoners in de Oranjepolder als onderdeel van de omgevingsdialoog voordat ze de omgevingsvergunningaanvraag afronden. Naar verwachting wordt deze eind september aangevraagd.

De komst van Energiepark A59 is essentieel voor het realiseren van de doelstellingen van de gemeente Oosterhout uit de ambitienota Energietransitie 2030 en de Routekaart.