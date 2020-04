Gemeente sluit akkoord via Skype over nieuwe woonwijk 'Tussen de Leijen' in Rijen

video Beweegles volgen vanaf je balkon in Made: ‘Samen eropuit mag niet’

15:09 MADE – Vrolijke Hollandse nummers klinken uit de boxen in de binnentuin van Zorgcentrum de Wijngaerd in Made. De bewoners krijgen van Surplus beweegles op afstand. Dus gym met maximaal twee mensen per bankje of vanachter het raam of op het balkon te volgen.