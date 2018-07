Gemeente: 'Slijter Waspik wel gewaarschuwd voor boete van 1360 euro'

WASPIK - De Waspikse slijter Coby van Alphen die een boete van 1360 euro kreeg voor het verkopen van drank aan minderjarigen is vooraf wel degelijk gewaarschuwd, stelt de gemeente Waalwijk. Ze ontkent echter met klem.

Is de boete van 1360 euro aan de Waspikse slijter voor het verkopen van alcohol aan minderjarigen terecht of niet? Voer voor Waspik en ver daarbuiten. In een reactie op vragen van de SGP, die de boete kwijtgescholden wil zien, geeft het Waalwijkse college van B en W aan de boete in stand te laten.

Het college claimt dat Coby van Alphen wél gewaarschuwd is voor het verkopen van drank aan minderjarigen. Naar aanleiding van klachten van ouders hebben buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) van de gemeente 'de situatie en klachten 'uitvoerig besproken met de eigenaren van de slijterij'. Daarbij is aangegeven dat bij een geconstateerde overtreding direct gehandhaafd zou worden in de vorm van een boete."

Daarbij wijst het college ook op de 'grootschalige communicatiecampagne' waarin ondernemers zijn geïnformeerd over de veranderde regels voor het schenken van alcohol.

Ontkent

Coby van Alphen, die de boete kreeg, ontkent met klem dat ze een waarschuwing heeft gekregen. ,,Ik ben gebeld door een boa na een klacht van een vader. Ze nodigden me uit voor een gesprek. Daarop zei ik dat dat geen zin heeft, want het gaat om 18-jarigen die drank bij me kopen en dan samen met minderjarigen opdrinken. Daar kan ik ook niets aan doen. Maar ik heb nooit een waarschuwing gehad. Als de gemeente zegt van wel, moeten ze met bewijzen komen."

Uitgelokt

De SGP maakte ook bezwaar tegen de manier waarop de boete werd 'uitgelokt'. De gemeente zette namelijk jongeren van zestien en zeventien in om de drank te kopen. De partij sprak zelfs van 'achterbaksheid'. Volgens het college van B en W is er niets mis met de handelswijze. Ze wijst erop dat de inzet van jongeren bij handhaving landelijk vaak voorkomt. Ook schrijft het college dat de kooppoging wordt geobserveerd door de boa, aan wie de scholier de drank na aankoop direct overhandigt.

Beroep