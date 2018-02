Gemeente Oosterhout: geen migrantenhotel aan Beneluxweg

OOSTERHOUT - Er komt voorlopig geen migrantenhotel aan de Beneluxweg in Oosterhout. De gemeente heeft het plan van Gr8 Investments voor het ombouwen van een pand achter het voormalige Oranjewoud afgewezen. De initiatiefnemers zouden in dat gebouw 75 kamers willen creëren voor 150 gebruikers.

,,Wonen letterlijk tussen bedrijven en snelweg vindt het stadsbestuur geen leefbare situatie'', zegt wethouder Marcel Willemsen over de afwijzing. ,,De veiligheid komt hiermee in het geding. Daarnaast heeft het college van B en W de ambitie uitgesproken om de al aanwezige functies van kantoren en bedrijven te versterken. Een woonfunctie past daar niet bij.''



Ondernemers aan de Beneluxweg en op het nabijgelegen bedrijventerrein Hoevestein gaven eerder al aan bezorgd te zijn over de mogelijke komst van een migrantenhotel.

In gesprek

Gr8 Investments - ook eigenaar van het Tulip Inn-hotel aan de Beneluxweg - legt zich er niet meteen bij neer, zegt directeur Martien Heinrichs. ,,Wij staan er nog steeds positief in en willen graag samen met de gemeente kijken naar oplossingen.''



Er is volgens hem namelijk grote behoefte aan zo'n hotel, dat hij zelf liever een expathotel noemt. Heinrichs: ,,Er is op de arbeidsmarkt veel vraag naar deze medewerkers, maar de huisvesting is een probleem. Daarom zitten de campings in de buurt van de bedrijven vaak ook vol.''

Vrachtwagenchauffeurs

En de behoefte neemt volgens de Gr8 Investments-directeur alleen maar toe. ,,Vrachtwagenchauffeurs mogen hun verplichte weekendrust niet meer in hun truckcabine doorbrengen. Daar zou dit hotel ook een ideale oplossing voor zijn.''



Over de bezwaren van het stadsbestuur, zegt Heinrichs: ,,Daar is allemaal wel een mouw aan te passen. Daarbij staat ons andere hotel op 150 meter afstand, ook gelegen aan de A27. Wij denken dat het voor de bedrijven op het terrein juist een toevoeging is.''

Gr8 Investments