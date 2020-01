Gemeente Oosterhout gaat op zoek naar nieuwe afvalbakken

,,Mensen geven aan dat het bijna niet te doen is om er klein afval in te gooien. Omdat het rondje in de bak te klein is”, zo liet De Laat eerder weten. De gemeente is in overleg met de leverancier om de juiste oplossing te vinden. Het simpelweg groter maken van de inworpgaten is niet per se de oplossing. Zo zijn de inworpgaten in de huidige afvalbakken bewust klein gemaakt, omdat inwoners zakken met huisvuil in de bakken propten. Daar zijn ze niet voor bedoeld.