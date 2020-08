Gemeente Oosterhout gaat door met Brasserie De Warande, uitbaters zagen er geen heil meer in

OOSTERHOUT - Veel minder bezoekers bij het zwembad en dus veel minder verkochte kopjes koffie. ,,Dus was het een makkelijke rekensom.” Antoine en Monique van Beijnen gooien de handdoek in de ring bij Brasserie De Warande. Vanaf 1 september neemt de gemeente Oosterhout zelf de exploitatie voor haar rekening.

De brasserie maakt onderdeel uit van Recreatieoord De Warande. Vanwege de lockdown was deze horecagelegenheid in het voorjaar maandenlang dicht. Hoewel de zaak vanaf 1 juni weer open mocht, vielen aanloop en inkomsten vervolgens vies tegen. De coronacrisis hakte er behoorlijk in.

Quote Mensen moesten daarna zo snel mogelijk weer weg. Dat alles nodigt niet uit om even een bak koffie te gaan drinken. De veilig­heids­maat­re­ge­len waren in mijn ogen extreem Antoine van Beijnen, Brasserie De Warande

,,Er mocht maar een beperkt aantal mensen op het zwembad. Het ging eerst om 300 bezoekers, terwijl het park ruimte biedt aan 5000 tot 6000 mensen”, vertelt Antoine van Beijnen. ,,Daarnaast werd er gewerkt met tijdsblokken in binnen- en buitenbad. Mensen moesten daarna zo snel mogelijk weer weg. Dat alles nodigt niet uit om even een bak koffie te gaan drinken. De veiligheidsmaatregelen waren in mijn ogen extreem.”

Liever niet failliet

Volgens Van Beijnen heeft het Sportbedrijf van de gemeente Oosterhout goed meegedacht om er toch nog iets van te maken. ,,Maar toen we open mochten, was eigenlijk al de helft van het zomerseizoen klaar. Er was geen omzet. Een keer 20 euro, een keer 50 euro op een dag. De rekensom was makkelijk gemaakt. Het laatste wat ik wilde, was dat we de zaak failliet zouden verklaren.”

Ook qua evenementen was er niets. ,,De NHTV komt bijvoorbeeld altijd tijdens de introductieweek. Dat viel weg.”

Normaal 4500 mensen

De afgelopen weken was het prachtig zwemweer. ,,Maar dan zijn er 1000 mensen aanwezig op het zwembad, terwijl dat er normaal 4500 kunnen zijn. Als we tien dagen top had gedraaid, waren we doorgegaan.” De brasserie worstelde met de regels, zoals de 1,5 meter of het verplicht reserveren. ,,De mensen die een frietje komen pakken, zijn al op het park.”

De familie Van Beijnen exploiteerde vijf jaar de brasserie, het contract met de gemeente liep af. Zoon Robin heeft een cafetaria in Oosterhout, terwijl zoon Rick enkele jaren geleden omkwam bij een verkeersongeluk. ,,We gaan nu eerst onze rust pakken.”

Sportbedrijf

Een woordvoerder laat weten dat de gemeente voorlopig zelf de brasserie gaat draaien. ,,Of we dat door het Sportbedrijf laten doen of door een cateraar, dat zoeken we nu uit. Wat is wijsheid? We zijn niet verrast dat de exploitanten stoppen. Het is hun keuze.”