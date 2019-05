Gemeente Oosterhout en woonwagenbewoners opnieuw in gesprek

video Deze trompettis­ten spelen The Last Post: 'Prachtig als je anderen in het hart raakt’

4 mei Overal in Nederland wordt vanavond voorafgaand aan de twee minuten stilte het signaal Taptoe geblazen. Het signaal, ook wel Retraite genoemd, stamt uit de 17e eeuw en was voor de soldaten ook het bevel om zich naar de nachtverblijven te begeven, want de 'tap' ging 'toe'. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei adviseert daarom om ook bij herdenkingen op 4 mei altijd het Taptoe-signaal te spelen. Voor trompettisten een spannend moment: het is muisstil en alle ogen en oren zijn op je gericht, één minuut lang.