Gemeente onderzoekt overnemen eigendom culturele centra Gilze en Rijen

Oosterhou­ter (47) zes jaar de cel in voor smokkel van 534 kilo Ji­had-drugs in graafmachi­ne

16:11 DEN BOSCH (ANP) - De rechtbank in Den Bosch heeft een 47-jarige Oosterhouter van Syrische afkomst veroordeeld voor het bezit en de smokkel van 534 kilo amfetamine, met een straatwaarde van ruim 26 miljoen euro. De verdachte had de drugs verstopt in het contragewicht van een graafmachine die hij kort daarvoor had aangeschaft.