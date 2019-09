Gemeente grijpt in bij de Kloek, verbouwing Oosterhouts café stilgelegd

OOSTERHOUT - De verbouwing van café de Kloek is stilgelegd door de gemeente, omdat het werk zonder vergunningen wordt uitgevoerd. De gemeente en de Omgevingsdienst hebben allebei een last onder dwangsom opgelegd, zodat het werk gestaakt wordt. De eigenaren zeggen dat ze van niets weten.

Quote De gevolgen van het stilleggen zijn vooral voor de eigenaar.” Gemeentewoordvoerder. De nieuwe eigenaren van café de Kloek zijn deze zomer begonnen met een grondige verbouwing van het pand. Nu blijkt dat er geen vergunningen voor het werk zijn aangevraagd. En dat is nodig, omdat het pand een monument is. Dat mag je niet zomaar verbouwen. ,,Een vergunning voor de verbouwing is nodig, omdat het gaat om constructieve wijzigingen én omdat het gaat om de verandering van een monument", aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Ook voor het slopen dienen meldingen en vergunningen te worden aangevraagd.”

Sloopactiviteiten moeten gestaakt worden

En dat is niet gebeurd. Als gevolg daarvan heeft de gemeente een last onder dwangsom opgelegd om de verbouwing van een monument stop te zetten. Daarnaast heeft de Omgevingsdienst een last onder dwangsom opgelegd om de sloopactiviteiten te laten staken. Of er veel schade aan het monument is aangericht is op dit moment niet bekend. De eigenaren zeggen van niets te weten. Eigenaar Guido Mols: ,,Er is niets aan de hand. De verbouwing gaat gewoon door.” De andere eigenaar Frank van Gurp bemoeit zich niet met de verbouwing. ,,Ik ga over de inhoudelijke invulling van het café. Met de verbouwing houd ik me niet bezig. Daarvoor moet je bij de aannemer zijn.” De verbouwing is echter wel degelijk stopgezet.

Langdurige kwestie

Het is niet bekend hoe lang deze kwestie gaat duren. ,,De gevolgen van het stilleggen zijn vooral voor de eigenaar. Die zal eerst de nodige aanvragen moeten indienen. Of dit een langdurige kwestie zal worden, zal moeten blijken uit de aanvraag. Deze is op 17 september 2019 ingediend", aldus de gemeentewoordvoerder. ,,Nadere beoordeling van de aanvraag zal duidelijk maken of het werk verder kan, eventueel aanpassingen nodig zijn of de vergunning, als er weigeringsgronden zouden zijn, geweigerd moet worden. De eerste stap voor de eigenaren is dus het aanvragen van de benodigde vergunningen.”

Feestcafé