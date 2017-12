Gemeente Geertruidenberg koopt kinderboerderij: 'Wij staan hier welwillend tegenover'

"Wij staan hier welwillend tegenover", zegt Miriam Stoel, secretaris van De Kromme Akker. "Ik hoop dat we met het kinderdagverblijf tot afspraken kunnen komen om elkaar te versterken, zonder dat dit ten koste gaat van de kinderboerderij." Een maand geleden was er bij het bestuur van De Kromme Akker paniek, omdat de gemeente had voorgesteld om het gebouw in zijn geheel te gaan verhuren aan Het Bergje. De kinderboerderij vreesde dat ze de educatieve ruimte zou moeten afstaan. Volgens wethouder Bert van den Kieboom is daar geen sprake van. "Het behoud van de kinderboerderij staat voorop, ik ga geen commerciële partij sponsoren."

De Kromme Akker kende de afgelopen jaren diverse problemen, zoals de financiën. "Maar die situatie is 400 procent beter, het gaat hartstikke goed", verzekert Stoel. Daarnaast ziet het bestuur graag een coördinator, mogelijk aangesteld door de gemeente. "We hebben nu een vrijwilliger, maar die is in de 70. Goed beschouwd heeft deze vrijwilliger de taak van een betaalde baan. Weinig mensen zouden dat voor niks willen doen. Je hebt contact met de reclassering, stuurt vrijwilligers en stagiaires aan. Daarnaast zijn we een erkend leerbedrijf. We hebben wel een betaalde coördinator gehad, een soort Melkert-baan vanuit de gemeente. Voor ons als stichting is het niet te doen om iemand aan te nemen." Ook hierover volgen nog gesprekken met de gemeente.