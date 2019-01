Gemeente Geertruidenberg houdt open dag in plaats van nieuwjaarsreceptie: ‘Je ziet vaak dezelfde mensen’

GEERTRUIDENBERG/RAAMSDONKSVEER - Geen draagvlak. Altijd dezelfde gezichten. De gemeentelijke nieuwjaarsreceptie van Geertruidenberg is ‘opgedroogd’, om de term van Louis de Wit te gebruiken.

De Wit is voorzitter van de VOG. Hij heeft niks te klagen. Hij vertegenwoordigt de ondernemers, die kunnen kiezen uit vijf of zes borrels om het nieuwe jaar in te luiden. Maar een gemeentelijke receptie, daar heeft de gemeente Geertruidenberg geen behoefte meer aan.

De Aanloop

Het was oud-burgemeester Matthieu Meijer die in 2008 De Aanloop introduceerde. Hét alternatief voor de traditionele nieuwjaarsreceptie die toch wel een sleur begon te worden. Voortaan niet aan het begin van het jaar, maar in september. Het moest geen incrowd zijn, maar bedoeld voor mensen uit alle lagen van de bevolking.

Toch: de gasten waren gekozen. Het waren niet zomaar burgers die binnen kwamen lopen om een borreltje te ‘pikken’. Met het vertrek van Meijer verdween ook dit evenement uit het zicht. En daarna? Daarna was er helemaal niks.

,,Ach, als je wilt kun je kiezen uit zes locaties waar je begin januari langs kunt gaan”, relativeert oud-wethouder Bert van den Kieboom het gemis van een gemeentelijke receptie. ,,En laten wel zijn: je ziet vaak dezelfde mensen”.

Drimmelen

Dat vonden ze in buurgemeente Drimmelen ook. Van hotel-restaurant de Korenbeurs is de receptie verplaatst naar het eigen gemeentehuis in Made. In de hoop dat daar nu eens niet alleen ondernemers, de politiek en ons-kent-ons op af komen. Drimmelen betaalt het nu helemaal zelf, om de drempel naar de ‘gewone’ man zo laag mogelijk te houden. De openingstijden zijn vervroegd en er zijn allerlei activiteiten, ook voor kinderen.

Open dag

Van den Kieboom zegt zo’n evenement ook niet te missen. ,,Wat Drimmelen doet, hebben wij in november al gedaan. Een open dag op het gemeentehuis, met filmpjes en kraampjes. Veel leuker!”

Dit bevestigt waarnemend burgemeester Jan Luteijn. ,,Ik was bij deze dag aanwezig. Vond het gelijk een leuk initiatief. Veel feestelijker en veel omvattender dan een nieuwjaarsreceptie waarbij je stil staat met een glas bubbels en dezelfde mensen wéér een gelukkig Nieuwjaar wenst. Op de open dag is veel meer te doen. Daarnaast kunnen inwoners in gesprek gaan met de gemeente en meekijken achter de schermen.”