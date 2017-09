Gemeente Geertruidenberg: geen vervuilde grond in Overdiepse Polder bij Raamsdonk

Bunschoten De socialisten hebben een sterk vermoeden dat er sprake is van vervuilde grond. Dit naar aanleiding van een kwestie afgelopen zomer in Bunschoten: daar is een dijk aangelegd met thermisch gereinigde grond (TGG) van het bedrijf ATM Moerdijk. Uit onderzoek blijkt dat de grond is vervuild met zout en zware metalen. ATM is het reinigingsbedrijf voor de grond in de Overdiepse Polder. "Uit registratie blijkt dat er geen TGG gebruikt is bij de aanleg van de terp aan de dijk aan de zijde van de gemeente Geertruidenberg", stellen B en W. "In het overige deel (gemeente Waalwijk) is wel thermisch gereinigde grond gebruikt." Toch zijn er betreft dat laatste geen zorgen bij de gemeente. "De toegepaste grond was gecertificeerd. De milieukwaliteit is steekproefsgewijs gecontroleerd en voldeed aan alle eisen."

Inspectie

De SP vraagt of de gemeente redenen ziet om de inspectie of het ministerie in te schakelen. "Er is geen aanleiding om bevoegd gezag in te schakelen", reageren B en W. SP-raadslid Piet de Peuter legt zich niet neer bij de antwoorden. "De kwestie in Bunschoten was nu juist dat er ook een certificaat was en over hetzelfde zand (TGG). Het certificaat gaf geen weergave van de werkelijkheid: het zand was verontreinigd." De SP gaat vervolgvragen stellen. De Peuter: "De gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk en de provincie zijn gezamenlijk verantwoordelijk. Dat kun je niet zomaar in stukjes knippen."



Westtangent

In Bunschoten kwam wethouder Menno Nagel zwaar onder vuur te liggen, vanwege 'een lakse houding'. Hij overleefde een motie van wantrouwen. Volgens de gemeente Geertruidenberg is op het eigen grondgebied alleen bij de aanleg van de Westtangent bij Raamsdonksveer thermisch gereinigde grond gebruikt. De grond zou voldoen aan kwaliteitseisen.