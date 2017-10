Gemeente Geertruidenberg gaat zwemdiploma's en voetbalschoenen vergoeden voor lage inkomens

Wie voetbalschoenen nodig heeft, kan deze voor maximaal 200 euro per jaar declareren bij de gemeente. Ook de zwemdiploma's A en B worden vergoed. Voor een laptop is 450 euro per gezin beschikbaar.

Laag inkomen

Deze nieuwe kindregeling is voor huishoudens met een laag inkomen en kinderen tot 17 jaar. Dan gaat het om huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Ook ouders die daarboven zitten, komen in aanmerking als er een kans is op armoede. "Bijvoorbeeld doordat de ouders schulden hebben er minder kan worden uitgegeven dan die 120 procent", zegt wethouder Adriaan de Jongh (CDA).

Lid sportvereniging

De extra vergoeding van materialen voor sport, cultuur of onderwijs is niet de enige manier waarop Geertruidenberg huishoudens met een laag inkomen tegemoetkomt. Tot nog toe had de gemeente altijd geld voor maatschappelijke participatie. Zoals deelname aan schoolactiviteiten, zwemlessen of het lidmaatschap van een sportvereniging. Dit budget wordt nog wat ruimer. Voor kinderen tot 4 jaar was er jaarlijks 200 euro beschikbaar, dat wordt 300 euro. Voor jeugd in de categorie 12 tot 17 jaar geldt evengoed een verhoging: van 375 naar 500 euro. De Jongh: "De juiste besteding van het geld wordt steekproefsgewijs gecontroleerd."