Gemeente Geertruidenberg en kinderboerderij gaan opnieuw in gesprek: 'Het kan toch niet zo zijn dat wij het pand kopen om de kinderboerderij de nek om te draaien'

GEERTRUIDENBERG - De gemeente Geertruidenberg gaat opnieuw rond de tafel met het bestuur van kinderboerderij De Kromme Akker om afspraken te maken over de invulling van het pand. Die toezegging deden wethouders Bert van den Kieboom en Kevin van Oort gisteren tijdens de raadsvergadering. In de gesprekken wordt het naastgelegen kinderdagverblijf Het Bergje betrokken.

Aanleiding was een noodkreet van het bestuur van de Geertruidenbergse kinderboerderij. Zij waren bang dat ze in nieuwe plannen geen gebruik kunnen maken van de educatieve ruimte of kantine. Mogelijk omdat het beheer van de ruimtes in handen komt van het kinderdagverblijf. Dan zou De Kromme Akker 'gedegradeerd' worden tot slechts een dierenweide, meende secretaris Miriam Stoel namens de kinderboerderij. Die angst haalde wethouder Kevin van Oort weg: hij zegde toe dat De Kromme Akker gewoon gebruik kan blijven maken van het educatieve centrum. "Er is geen degradatie."

'Grotere investering'

Reden om nieuwe afspraken te maken over de kinderboerderij is dat eigenaar WSG het gebouw te koop aangeboden heeft aan de gemeente. Dit is inclusief het kinderdagverblijf. "Het is daardoor een grotere investering", verklaarde Van Oort. "Wil je zekerheid hebben over een goede exploitatie, dan kan dat met een commerciële partij (Het Bergje). We weten dat het financieel niet altijd goed ging met De Kromme Akker."