Gemeente geeft uitleg over kap bomen in Dongens park Vredeoord

VIDEO Brand op vracht­schip Raamsdonks­veer is lastig te blussen, twee bedrijven ontruimd

12:10 RAAMSDONKSVEER - In de machinekamer van een vrachtschip op de Donge woedt donderdagochtend brand. Het vuur is volgens de Veiligheidsregio lastig te bereiken, waardoor de brandweer al uren aan het blussen is. Tegen 11.15 uur, ruim 2,5 uur na het uitbreken van de brand, zijn twee bedrijven op de wal ontruimd.