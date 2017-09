Gemeente geeft groen licht voor bedrijfsinvesteringszone in Raamsdonksveer, ondernemer is nu aan zet

A27 dicht, Oktoberfest Raamsdonksveer zoekt naar oplossing voor pendeldienst vanuit Hank

19:50 RAAMSDONKSVEER - De A27 dicht, uitgerekend in het weekend (6, 7 en 8 oktober) dat duizenden mensen naar het Oktoberfest in Raamsdonksveer komen. "We zijn er volop mee bezig, we zoeken met Rijkswaterstaat en de gemeente naar een oplossing", zegt Hans van Avendonk namens de Stichting Oktoberfest Dongemond.