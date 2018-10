Gemeente en azc klem tussen eisen van twee diensten

Halloween Raamsdonk: steeds beter, steeds enger

8:48 RAAMSDONK - Het wordt van kwaad tot erger, zegt ie zelf, Marcel van de Werken, over Halloween in Raamsdonk. Iedere aflevering van de griezeltocht is groter, beter, enger. Driehonderd deelnemers worden zaterdagavond 27 oktober in de donkere bossen tussen Raamsdonk en 's Gravenmoer gedropt.