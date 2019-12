Gemeente Drimmelen pakt identiteitsfraude aan

Bouwpro­ject op deze locatie? Hier is net een ontmoe­tings­tuin geopend

6:15 HOOGE ZWALUWE - Initiatiefnemers van de Ontmoetingstuin in Hooge Zwaluwe zijn een petitie gestart voor het behoud van het stukje groen in de wijk. In september werd het officieel geopend, nu blijkt dat er in de toekomst misschien woningen komen.