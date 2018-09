Gemeente Drimmelen krijgt een 7,4 na onderzoek naar ervaringen Wmo

De gemeente Drimmelen heeft een onderzoek naar de ervaringen van haar Wmo-cliënten laten doen. De Wmo is de Wet maatschappelijke ondersteuning die gemeenten verplicht om haar inwoners met beperkingen te ondersteunen met diverse voorzieningen.

Wmo-cliënten zijn inwoners die via de gemeente bijvoorbeeld een deeltaxipas, hulp bij het huishouden, een rolstoel of andere Wmo-voorzieningen hebben ontvangen.

Onderzoek

Uit het onderzoek naar de ervaringen, uitgevoerd door Triqs, blijkt dat de Wmo-ondersteuning die cliënten ontvangen als goed wordt beoordeeld: bijna 85% van de respondenten vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed.

Uiteindelijk gaat het er in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) om dat mensen met beperkingen mee kunnen blijven doen in de maatschappij. Dit doel wordt in verreweg de meeste gevallen behaald in de gemeente Drimmelen: meer dan 85% van de ondervraagde cliënten geeft aan dat hij/zij zich dankzij de hulp beter kan redden.

Contact met gemeente

Inwoners met beperkingen kunnen met een hulpvraag terecht bij de gemeente. Het keukentafelgesprek is hierbij belangrijk. Dit is een gesprek bij de cliënt thuis met een casemanager Wmo van de gemeente over beperkingen en oplossingen. Deze casemanager is de vaste Wmo-contactpersoon voor de cliënt. Als de cliënt vragen heeft kan hij/zij hiermee bij zijn casemanager terecht.

Een ruime meerderheid (circa 80%) van de ondervraagde cliënten is tevreden over het contact met gemeente.

Cliëntondersteuner