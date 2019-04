Gemeente Drimmelen kan weinig doen aan te harde muziek in cafés

DRIMMELEN - Niet de gemeente, maar eigenaren zijn verantwoordelijk voor het muziekvolume in hun café. Dat antwoordt krijgt Ton de Bok (Lijst Harry Bakker) van het college naar aanleiding van zijn vragen over geluidsniveaus in horecagelegenheden tijdens carnaval.

Een piep in de oren: verschillende jongeren hadden er volgens het raadslid last van deze carnaval. Het geluidsniveau is in verschillende uitgaansgelegenheden onacceptabel hoog. Op een plek werd met een telefoon een waarde van 120 dB(A) gemeten. Een ouder deed haar beklag bij de Bok. “Haar dochter had zelfs nog langer last van pijn in de oren. Volgens haar huisarts waren er meer klachten bekend van piepen in de oren.”

Aanleiding om namens de partij vragen te stellen over de rol van de gemeente hierin. En die blijkt niet groot: “De gemeente gaat niet over het over het geluid in de inrichting, dit is voor de ondernemer”, luidt het antwoord van het college.

Beklag

Voor het geluid dat naar buiten komt is de gemeente wél verantwoordelijk, maar tijdens evenementen als carnaval is daar een ontheffing voor. Want: “Zonder deze ontheffing zouden dergelijke evenementen bijna niet meer haalbaar zijn.” De gemeente kan een ondernemer wel aanspreken, maar over het algemeen moeten cafégangers hun beklag dus richten aan de ondernemer.

Vreemd