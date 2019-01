Gemeente Drimmelen in gesprek met inwoners over zonnevelden ‘ze voelen zich overvallen’

Sauwelen met Gek Adje en het zusje van Hans Klok

11:47 Het sauwelen is één van de carnavalsactiviteiten die in Rijen nog op een grote belangstelling mogen rekenen. Na gisteravond is het ook vandaag en morgen nog lachen geblazen in De Boodschap alwaar zeven sauwelaars in de ton stappen. Dit jaar onder meer met debutante Marie-Claire Schut en het 2x11-jublieum van Mike van Gool.