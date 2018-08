Gemeente Drimmelen controleert arbeidsmigranten: 'Recht op een goede woning is niet vanzelfsprekend'

Geschrokken slaat de Poolse Bożena haar handen voor haar mond en haast zich terug de woning in. "Zo'n schrikreactie is wel te verwachten", zegt wijkagent Laurens. Meteen volgen zijn sussende woorden. "Don't worry, it's just a routine controle." Tranen worden snel afgeveegd; geen reden voor paniek.



Vijf maanden woont de 58-jarige Poolse nu in het pand naast een oude varkensstal in Made, samen met zo'n negentien andere Poolse en Roemeense arbeidsmigranten. Terug naar Polen gaan, ziet ze niet zitten. "I love it here. The money is good."