Gemeente Drimmelen biedt ondernemers gratis veiligheidsscans aan

Tips

Etalage

Bouw deze niet dicht met platen en hang de ramen niet vol met posters. Zorg dat iedereen kan zien wat er binnen gebeurt. Zelf kun je zo ook zien wie er buiten staat en welke auto's voorbijkomen.





Bouw deze niet dicht met platen en hang de ramen niet vol met posters. Zorg dat iedereen kan zien wat er binnen gebeurt. Zelf kun je zo ook zien wie er buiten staat en welke auto's voorbijkomen. Overzicht

Plaats geen hoge stellingen in het midden van de winkel en hang eventueel spiegels op, zodat je vanaf de kassa de hele zaak kunt overzien.





Plaats geen hoge stellingen in het midden van de winkel en hang eventueel spiegels op, zodat je vanaf de kassa de hele zaak kunt overzien. Routing

Hang niet alle dure producten vooraan in de winkel. Daar zijn ze makkelijker mee te nemen. Zet ook je kassa niet direct bij de deur neer. Denk erover na wat je buiten presenteert. Leg kleine voorwerpen die makkelijk te pakken zijn in een vitrine.





Hang niet alle dure producten vooraan in de winkel. Daar zijn ze makkelijker mee te nemen. Zet ook je kassa niet direct bij de deur neer. Denk erover na wat je buiten presenteert. Leg kleine voorwerpen die makkelijk te pakken zijn in een vitrine. Wapens

Leg geen scherpe voorwerpen op de balie. Een schaar of bonnenprikker kan als wapen tegen je gebruikt worden.





Leg geen scherpe voorwerpen op de balie. Een schaar of bonnenprikker kan als wapen tegen je gebruikt worden. Alarm

Zorg ervoor dat je iedereen opmerkt die binnenkomt en begroet iedere klant actief. Een belletje bij de deur is effectief. Voor het alarmeren van anderen bij problemen kun je een alarmknop plaatsen bij de kassa. Bijvoorbeeld om een andere winkelier te attenderen.





Zorg ervoor dat je iedereen opmerkt die binnenkomt en begroet iedere klant actief. Een belletje bij de deur is effectief. Voor het alarmeren van anderen bij problemen kun je een alarmknop plaatsen bij de kassa. Bijvoorbeeld om een andere winkelier te attenderen. Assertiviteit

Wanneer je ziet dat iemand 'per ongeluk' iets of zijn haar tas stopt. Spreek diegene aan en zeg dat je zag dat er iets per ongeluk in zijn of haar tas is gevallen en dat je het wel even bij de kassa neerlegt. Zo voorkom je niet alleen dat ze stelen, maar ook dat ze terugkomen.





Wanneer je ziet dat iemand 'per ongeluk' iets of zijn haar tas stopt. Spreek diegene aan en zeg dat je zag dat er iets per ongeluk in zijn of haar tas is gevallen en dat je het wel even bij de kassa neerlegt. Zo voorkom je niet alleen dat ze stelen, maar ook dat ze terugkomen. Betalen

Zorg ervoor dat ze niet in je kassalade kunnen kijken. Stimuleer pinnen actief, zodat er zo min mogelijk geld in huis is. En leg een scanner bij de kassa om briefgeld op echtheid te controleren.





Zorg ervoor dat ze niet in je kassalade kunnen kijken. Stimuleer pinnen actief, zodat er zo min mogelijk geld in huis is. En leg een scanner bij de kassa om briefgeld op echtheid te controleren. Training

School je personeel. Diefstal en overvaltrainingen zorgen voor alertheid, veiligheid en preventie. Professionele trainingen zijn effectief, omdat ze het interactief beleven.





School je personeel. Diefstal en overvaltrainingen zorgen voor alertheid, veiligheid en preventie. Professionele trainingen zijn effectief, omdat ze het interactief beleven. Sloten

Zorg ervoor dat je hang-en sluitwerk goed op orde is. Ook bij een zijdeur die nooit gebruikt wordt.





Zorg ervoor dat je hang-en sluitwerk goed op orde is. Ook bij een zijdeur die nooit gebruikt wordt. Routine

Sluit nooit alleen af. Routine kan een vals gevoel van veiligheid geven. Wanneer je te veel op je gemakt bent, ben je niet meer waakzaam genoeg. Blijf altijd alert.