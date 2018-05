Gemeente Dordrecht: Verspreiding C8 en GenX tot in Utrecht ligt voor de hand

Oproep: bent u slachtof­fer geworden van een malafide klusjesman?

9:56 DEN BOSCH - In verschillende plaatsen in Brabant zijn sinds enige tijd weer malafide klusjesmannen uit Engeland en Ierland actief. Daarvoor waarschuwt de politie. Slachtoffers van deze oplichters worden opgezadeld met torenhoge rekeningen, terwijl de werkzaamheden aan hun huis of voortuin niet of slecht uitgevoerd zijn.