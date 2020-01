Gemeente Dongen is criminelen een stap voor: drugslab in aanbouw ontmanteld

DONGEN - De gemeente Dongen heeft een drugslab ontmanteld dat in opbouw was. Het gaat om een pand aan de Daniëlsweg.

Dat burgemeester Marina Starmans van Dongen in zo’n vroeg stadium ingrijpt, is nieuw. Al jaren kunnen burgemeesters drugspanden sluiten als ter plekke drugs worden aangetroffen. Een aanpassing van de opiumwet maakt het echter mogelijk om eerder op te treden. Sinds de wetgeving recent veranderde is het mogelijk om panden te sluiten als er voorwerpen of stoffen aanwezig zijn die duidelijk bestemd zijn voor het telen of bereiden van drugs, zoals bij een drugslaboratorium of cocaïnewasserij.

Aanhoudingen

Het drugslab in opbouw werd al op 27 september aangetroffen door agenten die op de Daniëlsweg aan het surveilleren waren. In een auto troffen ze twee vaten aan met grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. De bestuurder en bijrijder werden direct aangehouden.

De politie startte meteen een onderzoek op dat uiteindelijk leidde naar een pand in de directe omgeving. In dat pand werden materialen gevonden die gebruikt worden bij de bouw van een drugslab. Burgemeester Starmans besloot daarop een procedure op te starten om het pand voor drie maanden te sluiten. In deze periode mag niemand het pand in. Starmans: ,,Zo wordt voorkomen dat omliggende bedrijven op het industrieterrein Tichelrijt een risico lopen, want de productie van drugs gaat gepaard met overlast en zware criminaliteit.’’

Starmans zegt verder te hopen dat mensen die iets verdachts opmerken dit, anoniem of niet, direct melden bij de politie.

Wilhelminasingel

Net als de in grootte vergelijkbare buurgemeente Gilze en Rijen sluit Dongen regelmatig drugspanden. Zo werd in september een bedrijfspand aan de Wilhelminasingel in Dongen voor een jaar gesloten nadat er eerder 131 kilo wiet en 76 kilo hasj met een straatwaarde van een miljoen euro werd aangetroffen. In augustus stuitte de politie op een grote hoeveelheid drugs in een woning aan de Merwedelaan in Dongen. Ook werd er duizenden euro’s aan contanten aangetroffen. Twee bewoners van het pand werden toen aangehouden.

In juli werd een bewoonster van een pand aan de Dunantstraat in Dongen aangehouden nadat de politie bij haar thuis harddrugs, versnijdingsmiddelen en andere spullen die gebruikt worden voor het dealen van drugs had aangetroffen.

Harde aanpak