Gemeente biedt filmische rondleiding door nieuwbouw obs De Wildschut in Gilze

Wie ondanks de coronabeperkingen in de nieuwbouw van obs De Wildschut in Gilze een kijkje wil nemen, kan naar een filmpje kijken van de gemeente. Directeur Martijn Schoormans leidt wethouder Aletta van Veen rond. In de meivakantie verhuist de school naar de nieuwbouw en krijgt waarschijnlijk ook de buitenschoolse opvang er onderdak.

,,Veel ouders zijn benieuwd hoe de nieuwbouw van de school aan de Raadhuisstraat er van binnen uit ziet", zegt gemeentewoordvoerder Jeroen Leemans. Met corona is dat een lastig verhaal, net als de totstandkoming van de nieuwbouw. ,,Over de schouders van de wethouder en met de uitleg van de directeur krijg je al een beeld en worden vele vragen beantwoord.”

Hout en glas

Te zien is dat de afwerking binnen nog volop bezig is. Het nieuwe gebouw is zeer duurzaam opgetrokken met vooral hout en glas, alleen de fundering is van beton. Er is een ruime opzet met elf klaslokalen, speelruimtes tussen klasgroepen, podiumtrapjes waarop leerlingen leren presenteren en een aantal spreekkamers.

De leerlingen van de hogere groepen kunnen gebruik maken van een open werkruimte tussen de klassen. ,,Op deze plekken kunnen ze elkaar ontmoeten en samen leren”, legt Schoormans uit. Ook is eer een grote hal die te gebruiken is voor toneel, vieringen en bijeenkomsten.

(Tekst gaat verder onder de video)

In het pand zijn drie peuterlokalen. ,,We zijn in gesprek met kinderdagverblijf Spetters om hier de buitenschoolse opvang te realiseren.” De oplevering van de nieuwbouw wordt eind maart verwacht. Daarna moet er aan de inrichting worden gewerkt, een keukenblok en kasten geplaatst. Omdat het een hectisch jaar was voor alle betrokkenen is besloten voor de periode van de oplevering tot het moment van de verhuizing wat tijd te nemen tot in mei.

Hoopvol

Kim Peijs van Kinderdagverblijf Spetters zegt dat ze hoopvol is er over de bso met de school uit te komen. ,,Er zijn geweldige faciliteiten en samenwerking is een aanvulling. Maar het is nog niet beklonken.”