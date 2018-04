‘Gelukkig heeft Jorinde altijd geleefd voor twee’

School was klaar voor de drukke decembermaand. Jorinde ging zich samen met haar vriend Lukas nog even opladen bij de musical Soldaat van Oranje. Op de terugweg naar Breda kreeg ze hoofdpijn. Thuis voelde ze zich steeds minder goed. Op de bank gleed ze, in Lukas’ armen, zomaar in een coma. Een hersenbloeding. Jorinde overleed een paar uur later, op 26 november 2017. Een enorme schok, die gepaard ging met diepe rouw. Riek: ,,Het mooie afscheid vanuit school en de kinderen was hartverwarmend. Zo helpend. Het is tegennatuurlijk je kind te verliezen. Natuurlijk gaan we door, voor onze lieve (klein)kinderen, Lukas – haar alles – en zijn kinderen.”