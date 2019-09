Geluidsscherm Dorst valt fors duurder uit: ‘Leefbaarheid mag niet uit oog worden verloren‘

Man dwingt vriendin tot prostitu­tie op bungalow­park Oosterhout en krijgt 3,5 jaar cel

20 september Voor het dwingen van zijn vriendin tot prostitutie in Van der Valk hotels in Dordrecht en Vianen en op bungalowpark De Katjeskelder in Oosterhout is de 35-jarige Rotterdammer S.K. veroordeeld tot 3,5 jaar celstraf.