Geluidsoverlast vliegbasis Gilze-Rijen: staatssecretaris van Defensie Visser spreekt omwonenden

Visser maakt een bustoer rond Gilze-Rijen en legt huisbezoeken af in Rijen, Hulten, Gilze en Molenschot. Ook bekijkt ze het geluidmeetnet dat eind vorig jaar in bedrijf is gesteld. Daarmee wordt de geluidsoverlast rond de luchthaven gemeten.

Na de busrit is er een gesprek met een groep omwonenden over de zorgen die leven over het luchthavenbesluit. Ondanks dat het college van B en W, de voltallige gemeenteraad en omwonenden grote zorgen hebben over de geluidscirkel die nu rondom de vliegbasis is getekend, heeft Defensie daar vorig jaar niet of nauwelijks iets mee gedaan.