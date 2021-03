Geluidsoverlast van eetcafé drijft buurman tot waanzin: 'Ik word er helemaal gek van’

Boerenpraat Verkiezin­gen: dit zijn de afwegingen van Lisette van Oosterhout

10 maart MADE - Elke drie weken schrijft Lisette van Oosterhout over het leven over de boerderij. Deze week heeft ze het over de verkiezingen. Wat is voor haar belangrijk, hoe maakt ze een keuze? ,,Ik ga toch stemmen, hoewel ik me afvraag hoeveel zin het heeft.”