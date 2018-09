Geluidshinder vliegbasis Gilze-Rijen: 'Defensie komt beloftes niet na'

RIJEN - Defensie heeft de bevolking van Gilze en Rijen een worst voorgehouden. Dat zei wethouder Rolph Dols gisteravond in het gemeentehuis in Rijen, waar een vergadering was van de milieucommissie Gilze-Rijen (COVM).

Door te veel loze beloftes wordt volgens Dols het vertrouwen in de intenties van vliegbasis Gilze-Rijen nog meer ondermijnd. Een jaar geleden, zo vertelde Dols, werd door Defensie geopperd dat het aantal vliegbewegingen met zo'n 50 procent zou kunnen worden gereduceerd.

Daarnaast zou worden getracht om de geluidsoverlast gelijk over Nederland te verdelen. Dat verhaal gaat niet meer op. Zo heeft het kabinet Rutte III besloten dat er significant meer geld zal uittrekken voor de Defensie. ,,Daardoor zal ook in Gilze-Rijen het aantal vlieguren toenemen'', zei Bert Kwast van het ministerie van Defensie.

Dols: ,,Meer beloftes worden niet nakomen. Daardoor zet Defensie zich op een 6-0 achterstand.'' Zijn woorden konden niet worden gericht aan Robert Adang: de nieuwe commodore van de vliegbasis was verhinderd.

Klachtenregen

Het aantal klachten in 2017 over geluidshinder was vorig jaar met maar liefst een factor vier toegenomen. Maar dat getal - 2600 - behoefde wel een nuancering , meende luitenant-kolonel Peter Hardenbol. ,,Eén burger heeft in 2017 932 klachten ingediend.''

Volgens de geluidshinderrapportage van het eerste halfjaar waren er vooral veel klachten in januari en februari en mei en juni. Die was deels te wijten aan twee grote oefeningen die er zijn gehouden. Een in NAVO-verband, waaraan zeven landen aan deelnamen. De heer Van Nistelrooij wilde graag dat vermijdbare klachten in de statistieken konden worden opgenomen om ze daarna met de commissie te delen.

Volledig scherm Chinook komt voorbij op vliegbasis Gilze-Rijen. © Foto Berry van der Heijden

Dat was volgens Hardenbol niet mogelijk. ,,Wel houden we steekproeven om na te gaan hoe er wordt gevlogen. Met radarbeelden kunnen we dat exact volgen. Houdt een piloot zich niet aan een afspraak, bijvoorbeeld een bocht afsnijden, dan wordt die daarover aangesproken.''

Simulator

Inspreker Jeanine van Hapert had in haar betoog maar één vraag: hoe staat het met de erkenning door de militaire top van de negatieve effecten van het Defensie Helikopter Commando op haar en in hoeverre wil Defensie daar intrinsiek iets aan wil doen?