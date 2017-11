Gelekt kwik: scheikundelokalen Oelbert in Oosterhout dag later open

Alle hens aan dek om Oosterhouts zwembad weer te vullen

20 november OOSTERHOUT - Bij een opblaaszwembad in je achtertuin is het makkelijk: je vult het met een tuinslang en hup je kan zwemmen. Bij een verwarmd 50-meter bad werkt het nét even iets anders. Maandag was het bij zwembad de Warande in Oosterhout dan ook alle hens aan dek om het leeggelopen bad weer te vullen.