Gele hesjes naar bijeenkomst in Wagenberg: meer verzet tegen zonnevelden

Ruim tweehonderd inwoners van de gemeente Drimmelen gaven gisteravond in Wagenberg een vervolg aan hun protesten tegen de aanleg van zonnevelden in hun woonomgeving.

Gekleed in gele hesjes trokken zij met spandoeken naar de informatiebijeenkomst in cultureel centrum Plexat, waar de gemeente uitleg gaf over het beleid. Ook vorig week donderdag lieten de actievoerders tijdens de gemeenteraadsvergadering hun ongenoegen blijken over dit beleid.

De sfeer is grimmig. De bewoners voelen zich genegeerd door de gemeente. ,,Zijn de burgers nou meegenomen in het voortraject of niet?", roept een geëmotioneerde inwoner door de zaal. Deze vraag keert telkens terug in de discussie, waarop de gemeente erkent dat het proces is versneld, zodat twee initiatiefnemers nog op tijd waren voor de subsidieronde in september. Een betrokkene uit de zaal concludeert: ,,Dus het belang van de burgers is ondergeschikt aan dat van de bedrijven."

,,We hoopten dat de initiatiefnemers de bevolking erbij zou betrekken", zegt wethouder Jan-Willem Stoop. ,,Een aantal van hen heeft dat wel gedaan, maar bij anderen had dat beter gekund. Daarom pakken we nu als gemeente de communicatie over de zonnevelden weer op. Ook geven we geen vergunningen af tot de evaluatie in februari. Bovendien gaan alle aanvragen, met uitzondering die van TEC, langs de raad."

Raadslid Sarien Hoevenaar (CAB) ziet liever dat er gezocht wordt naar andere mogelijkheden voor duurzame energie in Drimmelen. ,,Die 150 hectare in de polder hebben we dan helemaal niet nodig." Ze is het niet eens met het zonneveldenbeleid. ,,Wij zijn voor verduurzaming, maar dit beleid is er in 21 dagen doorheen gejast."

Landbouwer Kees Segeren uit Lage Zwaluwe heeft plannen voor een zonneakker. ,,Iedereen heeft hier vanavond een mening over mijn grond, over mijn inkomen. Iedereen wil verduurzamen, maar niet in zijn eigen achtertuin."

Zelf geeft hij graag het goede voorbeeld. ,,Ik ben helemaal energieneutraal, heb zonnepanelen en ben van het gas af. De grootste oproerkraaiers die hier vanavond zijn, hebben zelf nog niet één paneeltje op hun dak liggen."

Actiecomité Zonneakkers-NEE beperkt zich echter niet alleen tot protesten. ,,Wij willen vanuit de bevolking een energiecollectief starten, zodat we Hooge Zwaluwe zelfvoorzienend kunnen maken", zegt woordvoerder Camiel Wieme. ,,Uiteraard met behoud van het dorpse en landelijke karakter.”