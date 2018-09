Geld stroomt nog steeds binnen door zwemtocht Van der Weijden; nog eens vier ton erbij

Bijna een week geleden werd Van der Weijden in Waalwijk gehuldigd voor zijn 11stedenzwemtocht. Toen maakte hij trots bekend dat in totaal 4,3 miljoen euro was opgehaald met de actie. Op Instagram laat de ereburger weten dat de tussenstand nu op 4,722 miljoen staat. Daarnaast geeft de ex-topzwemmer aan dat in overleg met onder andere het KWF een twaalfde onderzoek is goedgekeurd, dat financiële steun uit het opgehaalde potje krijgt.