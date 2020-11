Geld lenen voor zonnepanelen? Geertruidenberg stort extra geld in subsidiepotje

Koopzondag in Altena blijkt niet ongewenst. Maar wie neemt het voortouw?

8 november Koopzondag in Altena lijkt nog ver weg. Nauwelijks animo voor was tot nog toe de heersende gedachte. Maar klopt dat eigenlijk wel? De belangstelling blijkt namelijk groter dan tot nu toe steeds werd aangenomen. De grote vraag is alleen: wie neemt het voortouw?