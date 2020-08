Gehavend Geertruidenberg zegt ja tegen zakencollege

Artsen Terheijden bezorgd om coronabe­smet­tin­gen: ‘Hopen op voorzich­tig­heid met deze brandhaard’

12 augustus TERHEIJDEN - Huisartsen in Terheijden maken zich zorgen over een coronabrandhaard in het dorp. In 3 dagen werden er 10 nieuwe besmettingen met het Covid-19 virus gemeld. De artsen roepen op tot voorzichtigheid.