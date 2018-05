Gehandicaptenplatform Oosterhout trekt de stekker eruit

De stichting - die 'de integratie en emancipatie van mensen met een functiebeperking stimuleert en bevordert' - ontstond in 1987 vanuit verschillende, Oosterhoutse patiëntenverenigingen. Onder het mom: samen bereiken we meer. Het platform heeft de afgelopen 31 jaar invloed gehad op tal vak zaken.



Neem de extra trapleuningen in Theater de Bussel. Of de haken voor de zakken met plastic afval. Die hangen op zo'n hoogte aan lantaarnpalen dat mensen in een rolstoel er óók bij kunnen. De grijze strook stenen in de binnenstad van Oosterhout voor blinden en slechtzienden. Voor het 30-jarig jubileum vorig jaar hield het platform een actie: alle drempels weg bij winkels in het centrum.