Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken gaan voorlopig nog geen geld kosten in Oosterhout

Afgelopen maand maakten B en W bekend dat Oosterhouters die een parkeerplaats op kenteken gezet willen krijgen, daar voor gaan betalen. In veel gemeenten moet daar al voor worden betaald, maar in de gemeente Oosterhout is het op dit moment gratis.

Te forse stap

De maatregel zou 1 januari 2023 ingaan , maar daar heeft de gemeenteraad deze week bij de vaststelling van de gemeentelijke belastingen voor komend jaar een stokje voor gestoken. Reden: het is te onduidelijk welk probleem wordt opgelost met het invoeren van deze tarieven, wat eventuele alternatieven zijn en waarom dit de beste oplossing is.

Parkeerbelasting

Het gemeentebestuur krijgt opdracht uiterlijk 1 juli 2023 met een nieuw voorstel te komen. Daarbij moet expliciet onderzocht worden of het een optie is houders van een gehandicaptenparkeerplaats reguliere parkeerbelasting (parkeergeld) te gaan laten betalen. Nu hoeft dat nog niet, een privilege dat ooit ontstond omdat mensen die vaak al slecht ter been waren in de binnenstad soms een flink eind moesten lopen naar een parkeerautomaat. Met de komst van parkeer-apps hoeft dat niet meer.