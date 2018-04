Geertruidenbergse wethouder gaat vrijuit voor campagne e-mails

Van den Kiebooms partij, Lokaal+, wilde maandag een onderzoek naar het gebruik van e-mailadressen door de wethouder. Zijn vrouw had in de week voor de verkiezingen vrienden, familie en bekenden een bericht gestuurd om Van den Kieboom te promoten. Bij de partij was daarover een klacht binnengekomen. Lokaal+ wilde daarom uitgezocht hebben of gebruik was gemaakt van een adressenlijst van de kerk in Raamsdonksveer. Daar is Van den Kiebooms vrouw actief.