Geertruidenberg wil vluchteling-weeskinderen opnemen

RAAMSDONKSVEER -Geertruidenberg schaart zich in het rijtje van circa 50 gemeenten in Nederland die bereid zijn om minderjarige vluchteling-weeskinderen uit kampen in Griekenland op te nemen. Een motie van Morgen!, D66 en de SVP kreeg steun van CDA en Lokaal +.

Het voorstel had in de discussieraad nog geen meerderheid. Het CDA, Keerpunt ’74 en Lokaal+ keerden zich tegen het standpunt van hun eigen wethouders. Nu CDA en Lokaal+ ook hun handtekening hebben gezet is er een raadsmeerderheid.

Verschillende Europese landen nemen binnenkort minderjarige vluchtelingkinderen op. In Duitsland, Frankrijk en Luxemburg zijn de eerste al gearriveerd. Nederland is niet van plan om mee te doen.

500 kinderen

Geetruidenberg geeft gehoor aan de oproep van Vluchtelingenwerk Nederland, Defence for Children en Stichting Vluchteling om zich als gemeente aan te sluiten bij de Coalition of the Willing. Die vindt dat VVD-staatssecretaris Broekers-Knol in actie moet komen en moet aanbieden om 500 kinderen in Nederland op te vangen.

Voor coalitiepartij Keerpunt '74 is de opvang van vluchtelingkinderen een brug te ver. ,,Dit is landelijk beleid”, vindt voorman Albert Smit. En: ,,We hebben al genoeg op ons eigen bordje".

Quote Dit is een motie voor de bühne Dennis Havermans, VVD Geertruidenberg