Geertruidenberg wil regie over windmolens

GEERTRUIDENBERG/RAAMSDONKSVEER - Lange tijd wist Geertruidenberg windmolens tegen te houden op haar grondgebied. Er was al genoeg horizonvervuiling door de Amercentrale en de vele hoogspanningsmasten. Maar dat ze er toch gaan komen is onvermijdelijk.

En dan wil Geertruidenberg er wel de regie over hebben. Met als doel de opbrengst van die molens in te zetten voor lokale belangen en projecten.

Dat is de strekking van een raadsvoorstel dat maandag op tafel ligt voor de vergadering van de discussieraad.

De landelijke energievoorziening trekt een zware wissel op het grondgebied van Geertruidenberg. Daarom weigerde de gemeente tot nu toe steun te verlenen aan ontwikkelaars van windmolenparken. Ze verleende geen medewerking aan de ontwikkeling van het windmolenpark Amer (van innogy) en in de polder van Raamsdonksveer (van Renewable Factory).

Naar de weigering van Geertruidenberg zijn de ontwikkelaars naar het bevoegd gezag gestapt en dat is de provincie. Of zij niet in het provinciaal bestemmingsplan voor windmolens konden worden opgenomen? Maar de provincie wil de bevoegdheid bij voorkeur over dragen aan de gemeenten. Geertruidenberg krijgt nu een laatste kans om het gezag over te nemen.

Quote Doen wij het zelf of doet de provincie het? College Geertruidenberg

De provincie wil doorpakken en een provinciaal plan opstellen. Zo is al gestart met ‘een verkenning van het energiepotentieel’ in de polder van Raamsdonksveer, schrijven B en W in het raadsstuk. ,,Het is geen kwestie meer of ze er komen, maar doen wij het zelf of doet de provincie het?"

Zelf de regie nemen heeft daarbij de voorkeur. Omdat je als gemeente het beste de belangen van je eigen inwoners kunt dienen. Zo bestaan er mogelijkheden om als inwoners en ondernemers financieel te participeren in een coöperatie en bijvoorbeeld groene stroom af te nemen.

Ontmoetingsplek

Een andere vorm van ‘sociale’ windenergie is een deel van de opbrengst afdragen aan de lokale omgeving. Het college gebruikt daarvoor de term 'gebiedsfonds'. ,,Het geld kun je gebruiken om woningen te isoleren maar ook besteden aan projecten van algemeen nut, zoals het financieren van een ontmoetingsplek in Raamsdonksveer of het huisvesten van verenigingen in Raamsdonk".