Geertruidenberg: Voorrang voor woningzoekers met lokale binding

Onderzoek naar loden drinkwater­lei­din­gen in Oosterhout

12:21 OOSTERHOUT - Het is nog niet bekend hoeveel loden drinkwaterleidingen er precies in Oosterhout liggen. De gemeente is bezig met een inventarisatie. Dat blijkt uit de antwoorden van wethouder Clèmens Piena op vragen van GroenLinks. ,,Het gaat om leidingen in panden van voor 1960.”