Geertruidenberg valt af voor Noordzeewind; Wiebes kiest voor stroomkabel Borssele

GEERTRUIDENBERG - Geertruidenberg is niet langer in beeld als aansluiting voor de ondergrondse hoogspanningsverbinding met het windmolenpark IJmuiden Ver in de Noordzee. Minister Wiebes geeft de voorkeur aan de route naar Borssele via een stroomkabel door het Veerse Meer.