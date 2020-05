Geertruidenberg staat alleen in protest tegen huurverhoging Thuisvester

Twee ongelukken vlak na elkaar in Sprang-Capelle, kindje en scooter­rijd­ster aangereden

17:50 SPRANG-CAPELLE - Een kindje is dinsdagmiddag rond 16.35 uur op de fiets aangereden in de Julianastraat in Sprang-Capelle. Het kindje is door de ambulancedienst onderzocht en naar de huisarts gebracht.