Geertruidenberg schrijft Den Haag: 'Maak eigen bijdrage wmo weer inkomensafhankelijk’

RAAMSDONKSVEER - De gemeente Geertruidenberg heeft al twee keer een brandbrief naar Den Haag gestuurd over de volgens haar ‘aanzuigende werking’ van het abonnementstarief voor de wmo. Zij wil dat de eigen bijdrage voor zaken als hulp in de huishouding, een traplift of scootmobiel weer inkomensafhankelijk wordt gemaakt.

Dat antwoordt zij op vragen uit de gemeenteraad hierover.

Het college wil graag dat mensen met een hoger inkomen weer naar vermogen bijdragen. Wethouder Adriaan de Jongh gebruikte deze week het voorbeeld dat zelfs een Bill Gates voor het maandtarief van 19,50 euro van de diensten van de wmo gebruik mag maken.

Tekort

De invoering van het abonnementstarief is volgens het gemeentebestuur een van de belangrijke oorzaken van het tekort in het zorgbudget, dat (opnieuw) is opgelopen naar ruim 400.000 euro.

Geertruidenberg heeft in oktober 2019 een brief met haar zorgen hierover naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten gestuurd. In maart van dit jaar volgde een brief naar de Tweede Kamer en het ministerie van VWS.