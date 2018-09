Geertruidenberg opent kluis om gemeentelijke schatten te laten zien

Toen in 2015 de teruggevonden schatten aan de burgemeester werden overhandigd, was er een delegatie van de familie Heere aanwezig. De geschiedenis van de familie, die meerdere burgemeesters leverde, is nauw met die van Raamsdonk verweven.



Het tegeltableau was begin vorige eeuw geschonken aan Gijsbertus Heere, als dank voor zijn verdiensten als burgemeester. De familie Heere bood toen een kristallen schaal in zilveren houder aan burgemeester Van Hees aan. Heere had die schaal ruim een eeuw gekregen van de jeugd van Raamsdonk, zo staat in het zilver gegraveerd.



Ook bijzonder op de kamer van de burgemeester is een manshoge Afrikaanse staf, die van wijlen burgemeester Letschert was geweest. ,,Die nam hem ooit mee naar de Raad toen er heel moeilijke beslissingen moesten worden genomen", aldus Van Hees.