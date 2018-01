Geertruidenberg: 'Onbegrijpelijk dat de windmolens in Geertruidenberg niet door zijn gegaan'

KieswijzerGEERTRUIDENBERG - In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen sprak BN DeStem met betrokken inwoners in de regio. Wat valt er te kiezen? Wat speelt er? Vijfentwintig stellingen, verdeeld over vijf thema’s (openbare ruimte, natuur, samenleving, openbare orde en wonen) liggen op tafel. Met als doel: een eigen kieswijzer maken voor elke gemeente.

Uitgenodigd voor het rondetafelgesprek zijn vijf betrokken inwoners uit diverse geledingen. Aan tafel in café Huis ten Bos aan de Geertruidenbergse Markt melden zich: Pascal Hendriks (Veers Erfgoed), Peter Verwaters (Natuurfederatie Geertruidenberg), Louis de Wit (Verenigde Ondernemers Geertruidenberg), Marcel Timmermans (Stichting Raamsdonkse Karnaval en band Canvas!) en Dolly Krabbendam (winkel To Daze concept store).

Volledig scherm

Marcel Timmermans: 'Als mijn dochter twee auto's door de straat ziet rijden, zegt ze 'kijk papa, sluipverkeer'."

1. 'Ik ervaar niet veel sluipverkeer of snelle auto's in Raamsdonk'

Is het te druk met verkeer in Raamsdonk? "Ik ervaar niet veel sluipverkeer of snelle auto's. Als mijn dochter twee auto's door de straat ziet rijden, zegt ze 'kijk papa, sluipverkeer'", stelt Raamsdonker Marcel Timmermans. Volgens Louis de Wit is het zonde om geld te investeren in een extra rondweg bij Raamsdonk en Raamsdonksveer. "Leg die miljoenen bij de hoofdweg, de A59. Als Hooipolder wordt gemaakt zoals men nu van plan is, dan bouw je een half huis. Het is Oost-Europees om in deze tijd nog stoplichten te hebben."

Volledig scherm

2. 'Het afschieten van windmolens is een slechte zaak, dat moet terug op tafel komen'

Veel tafeldeelnemers vinden het 'onbegrijpelijk' dat de politiek plannen voor windmolens heeft afgeschoten. "Een slechte zaak, dit moet terug op tafel komen", meent Peter Verwaters. Dolly Krabbendam: "Ook ik sta er open voor." "Een gemeente moet altijd in gesprek blijven hierover", vindt De Wit. Pascal Hendriks: "Windmolens hebben wel effect op het dorps- en landschapsbeeld en de beleving van mensen. De gemeente moet zelf een gebied aanwijzen: daar kunnen ze te staan. Anders doet de provincie het."

Dolly Krabbendam: 'Laat ze de nostalgische kermis maar direct invoeren in Geertruidenberg.'

3. 'Theater De Schattelijn moet blijven, als het aan mij ligt'

De Geertruidskerk als theater, in plaats van de Schattelijn. Hendriks ziet er wel heil in. "In Helmond is het theater in de kerk enorm populair. Niemand praat daar meer over de herbouw van het afgebrande theater. Belangrijk is de vraag: wil je mensen van het Chassé Theater hierheen lokken of is het theater voor de eigen inwoners?" "De Schattelijn moet blijven, als het aan mij ligt", zegt Krabbendam. De Wit: "Je bent met een kerk beperkt in je mogelijkheden, hoe creatief je ook bent."

Louis de Wit: "Wij hebben met camera's goede ervaringen op Dombosch.'

4. 'Camera's zijn uiterst effectief. Dat ervaren wij ook op Dombosch'

Is camerabewaking nodig in het winkelcentrum van Raamsdonksveer? "Is het voor vandalisme of om inbraken tegen te gaan? Investeer dan als ondernemer in goede bewaking", vindt Hendriks. Verwaters: "De camera's zijn er toch al, bij bedrijven?" De Wit: "Het gaat om het openbare gebied. De privacybescherming kan ik me voorstellen, maar vanuit ondernemers is het uiterst effectief. Die ervaring hebben wij op Dombosch." Timmermans: "Met bedrijfscamera's zie je inbrekers komen. Alles wordt vastgelegd. Maar verder zie je weinig, een bus met bivakmutsen."

Pascal Hendriks ziet er wel wat in om de theaterfunctie van De Schattelijn over te hevelen naar de Geertruidskerk.

5. 'Ik werk doordeweeks, waarom op dinsdagmiddag een markt?'