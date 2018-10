Geertruidenberg of Dordrecht oudste stad? ‘Waar maken ze zich druk om?’

De eeuwige twist tussen Dordrecht en Geertruidenberg werd afgelopen week weer opgerakeld. De Dordste historicus Henk 't Jong presenteerde zijn nieuwe boek over het graafschap Holland. Uit een document uit 1200, ondertekend door graaf Dirk VII, zou blijken dat Dordrecht toen al een stad werd genoemd. Dit bewijst dat ‘Thuredrecht‘, zoals Dordrecht werd genoemd, wel degelijk de oudste stad van Holland is, meent 't Jong. “Ik ben al jaren bezig om duidelijk te maken dat Dordrecht echt ouder is dan Geertruidenberg“, is hij stellig. “Alleen Geertruidenberg wil daar niet in meegaan. Het probleem is dat de officiële stadsrechten van Dordrecht uit 1220 stammen en die van Geertruidenberg uit 1213. Veel andere steden kregen hun rechten pas decennia later.“

Zijlmans zucht eens. “Waar maken ze zich in Dordrecht druk om? Ik lees de stukken wel, maar ik ga niet meer in discussie.“ Hij wijst op de uitgegeven stadsrechten in die tijd. Zijn standpunt is ongewijzigd: Geertruidenberg blijft voor hem Hollands oudste stad. “Tot het tegendeel bewezen is. Als je de stadsrechten van Dordrecht leest... Nou, laat ze maar met een document komen dat ouder is.“

‘Geertruidenberg oudere stadsrechten‘

Zijlmans denkt dat Geertruidenberg zelfs al voor 1213 stadsrechten had. “Het stadsrecht van Geertruidenberg vertoont veel vergelijkingen met dat van ‘s-Hertogenbosch, een door de Hertog van Brabant gestichte stad gedurende het einde twaalfde eeuw. Daarin stond toen al dat burgers een vrijdom hebben tot de stad Geertruidenberg. Ook had Geertruidenberg al schepenen, wat erop duidt dat de stadsrechten er eerder waren. Dordrecht zal best ouder als nederzetting zijn, dat betwist ik ook niet.“

Onderzoek